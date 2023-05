LUXEMBURG (dpa-AFX) - Dem Industrie-Recycler Befesa machen hohe Ausgaben für Zinkschmelze und Kokskohle überraschend stark zu schaffen. Wegen der hohen Kosten dürfte der um einen Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr bis zu sieben Prozent über oder unter dem Vorjahresniveau liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. An der Börse wurden die Nachrichten mit einem Kursrutsch quittiert.

Die Befesa-Aktie verlor am Morgen zeitweise rund zwölf Prozent und erreichte mit 34,50 Euro den tiefsten Stand seit November. Am späten Vormittag lag sie noch mit gut sechs Prozent im Minus bei 36,74 Euro, gehörte damit aber weiter zu den größten Verlierern im MDax .