Daniel Leimbach ist neuer Westeuropa-Chef bei Ericsson (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Daniel Leimbach übernimmt ab dem 1. Mai 2023 die Rolle des Head of Customer

Unit Western Europe - in Ergänzung zu seiner Rolle als Geschäftsführer von

Ericsson Deutschland.

- Er verantwortet das Geschäft von Ericsson in Deutschland, den Niederlanden und

der Schweiz mit einigen der weltweit führenden Mobilfunknetzbetreibern als

Kunden.

- Leimbach ist seit mehr als 15 Jahren bei Ericsson tätig, zuletzt als Acting

Head of Customer Unit Western Europe.



Ab dem 1. Mai 2023 wird Daniel Leimbach die Position des Head of Customer Unit

Western Europe bei Ericsson übernehmen - in Ergänzung zu seiner Rolle als

Geschäftsführer von Ericsson Deutschland. Von Düsseldorf aus wird er das

Geschäft mit Kunden in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz leiten.

Kernthemen seiner Management-Agenda sind die Einführung von Ericssons

Produktinnovationen im Rahmen von gemeinsamen Pionierprojekten mit Kunden, die

Implementierung nachhaltiger Telekommunikationslösungen in Mobilfunknetzen und

der Einsatz der 5G-Technologie in der Industrie 4.0, in kritischen

Infrastrukturen sowie in neuen Anwendungen für Konsument*innen.