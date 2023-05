Neues Angebot Mit REWE Wegbereitern und Naturland künftige Bio-Landwirt:innen unterstützen / REWE und Naturland treiben den Ökolandbau durch Beratung und finanzielle Unterstützung voran

Köln (ots) - Viele Kund:innen wünschen sich Obst und Gemüse, das unbelastet von

Pestiziden ist und mit natürlichem Geschmack überzeugt - eine Qualität, die

Bio-Produkte liefern. Für Landwirt:innen ist die Umstellung ihres Anbaus auf

Bio-Landwirtschaft allerdings in den ersten Jahren kostspielig. Denn in dieser

Umstellungsphase produzieren sie bereits nach Bio-Kriterien, dürfen ihre

Produkte aber noch nicht als "bio" ausweisen. Hier setzen die neuen Wegbereiter

von REWE mit Naturland an. So gekennzeichnetes Obst und Gemüse stammt von einem

Hof, der sich in der Umstellungsphase befindet. REWE Kund:innen können mit dem

Kauf der Wegbereiter-Produkte dabei unterstützen, dass immer mehr Landwirt:innen

den Schritt von konventioneller zu Bio-Landwirtschaft wagen und damit das

Angebot an Bio-Obst und -Gemüse in REWE Märkten wächst.



Denn genau in dieser Lücke zwischen erhöhten Aufwänden und Kosten ohne

gleichermaßen gestiegene Preise setzen die Wegbereiter an. Ab dem zweiten

Umstellungsjahr erhalten die Landwirt:innen jetzt bei REWE die Möglichkeit, ihre

Umstellungsware als Wegbereiter zu vermarkten. Der Mehrerlös der

Wegbereiter-Produkte gegenüber konventionellem Obst und Gemüse kommt den

Landwirt:innen zugute, damit sie einen Teil ihrer Umstellungskosten

refinanzieren können. Darüber hinaus werden die Landwirt:innen der Wegbereiter

in der Umstellung durch den größten internationalen Verband für ökologischen

Landbau fachlich beraten: Naturland.