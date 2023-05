Deutscher Geldanlage-Index 2022/23 (DIVAX-GA) / Inflation, Zinsen und Geldanlage Viele Sparer sind bei der Geldanlage überfordert (FOTO)

- Zinsanstieg führt zu starkem Einbruch bei Immobilienfinanzierungen

- Starkes Comeback des Bausparens

- Dynamik an den Finanzmärkten überfordert viele private Anleger



Die seit gut einem Jahr sprunghaft angestiegene Inflation hat längst die

Zentralbanken auf den Plan gerufen. Die Anleihekaufprogramme wurden eingestellt,

auslaufende Anleihen werden nicht ersetzt. Und weltweit wurden die Zinsen zum

Teil deutlich angehoben, wobei die EZB wie gewohnt hinter der amerikanischen Fed

zurückbleibt, was Umfang und Geschwindigkeit der Zinserhöhungen angeht.