Basler rutscht wegen schwacher Geschäfte in Asien in Verlustzone

AHRENSBURG (dpa-AFX) - Schlechte Geschäfte in Amerika und Asien haben den Bildverarbeitungsspezialisten Basler im Auftaktquartal in die roten Zahlen gedrückt. Nach Steuern verzeichnete das im SDax notierte Unternehmen einen Verlust von 2,2 Millionen Euro nach einem Gewinn von 6,8 Millionen Euro im Vorjahr, wie es am Mittwochabend nach Börsenschluss in Ahrensburg mitteilte. Grund dafür sind schwierige Geschäfte vor allem in Asien, das für Basler von zentraler Bedeutung ist.

Während in Europa und vor allem auf dem Heimatmarkt der Umsatz anzog, brach der Erlös unter anderem wegen des schleppenden Wirtschaftsanlaufs in China ein. Der Umsatz insgesamt knickte um zehn Millionen Euro oder 15 Prozent auf 56 Millionen Euro ein. Ein Teil des Umsatzrückgangs ging auf eine Umstellung der Software für Unternehmenssteuerung (Enterprise Resource Planning - ERP) auf SAP S/4 Hana zurück.