PKV-Beiträge im Rentenalter zu hoch - Experte verrät, wie man die Beitragslast im Alter senkt (FOTO)

Lippstadt (ots) - Die Beiträge der privaten Krankenversicherung (PKV) im

Rentenalter sorgen bei vielen der rund 8,8 Millionen privat Versicherten in

Deutschland für Unbehagen. Angesichts stetig steigender Prämien suchen sie nach

Lösungen, um ihre finanzielle Last im Alter zu reduzieren.



"Versicherungsunternehmen reagieren auf diese Sorge und bieten sogenannte

Beitragsentlastungstarife, die vor den hohen Krankenversicherungskosten im

Rentenalter schützen sollen. Hier sollte man allerdings aufpassen - denn es gibt

effektivere Möglichkeiten, um die Beitragslast im Alter zu senken", erklärt

Dieter Homburg. Er ist Finanzprofi und Autor des Buches "Altersvorsorge für

Dummies".





Gerne verrät er im folgenden Gastartikel, welche Möglichkeiten Versichertehaben, sich den guten Gesundheitsschutz einer privaten Krankenversicherung bisins hohe Alter leisten zu können.Tipp 1: Wahl eines beitragsstabilen AnbietersEs ist entscheidend, einen PKV-Anbieter zu wählen, der in der Vergangenheitstabil geblieben ist und einen hohen Überschuss ausgeschüttet hat. Ein ProzentUnterschied in der langfristigen Beitragsstabilität kann sechsstelligeAuswirkungen auf die Gesamtbeiträge haben.Tipp 2: Konsequentes Zurücklegen der Ersparnis gegenüber der GKVWer von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV wechselt, kann oftkurzfristig Geld sparen. Es ist jedoch wichtig, diese Ersparnis konsequentzurückzulegen, um im Alter ausreichend finanzielle Reserven zu haben, um diehöheren PKV-Beiträge zu bezahlen.Tipp 3: Vorsicht vor BeitragsentlastungstarifenEin Beitragsentlastungstarif ist im Wesentlichen ein zusätzlicher Sparvertrag,den man ergänzend zu seiner privaten Krankenversicherung abschließen kann. DieIdee dahinter ist, dass durch diesen Tarif die Beiträge im Alter sinken sollen.Allerdings wird oft nicht erwähnt, dass diese Verträge nur sehr geringe Zinsenbieten und dass man den dafür erforderlichen monatlichen Beitrag ein Leben langweiterzahlen muss.Das bedeutet, dass Hochrechnungen für Beitragsentlastungstarife oft auf denersten Blick sehr verlockend aussehen können. Es ist jedoch ratsam, solcheErgänzungsangebote nur in Erwägung zu ziehen, wenn man als Angestellter dieHälfte des Beitrags zur privaten Krankenversicherung vom Arbeitgeber gesponsertbekommt. Nur in diesem Fall kann der Tarif wirklich dazu beitragen, dieBeitragsbelastung im Alter zu reduzieren.Tipp 4: Steuerliche Optimierung der KrankenversicherungDie PKV-Beiträge können steuerlich abgesetzt werden. Diese Möglichkeit solltenVersicherte nutzen, um die Krankenversicherung in steuerlicher Hinsicht zu