Sascha Röwekamp und Marcel Mehnert bieten exklusives Coaching-Programm für Autoverkäufer Social Selling Training für mehr Kundenakquise und Kundenbindung (FOTO)

Münster (ots) - Am 01.03.2023 brachten Sascha Röwekamp, Geschäftsführer der

RWKMP® Unternehmensberatung und in der DACH-Region als Experte für digitalen

Vertrieb im Autohaus bekannt, und Marcel Mehnert, der sich auf LinkedIn und

Social Selling spezialisiert hat, ein exklusives Coaching auf den Markt:

"Digitaler Vertrieb für Autoverkäufer". Die Teilnehmer werden in diesem Coaching

auf die neuesten digitalen Vertriebs- und Akquise-Möglichkeiten geschult, um

Neukunden zu gewinnen und die bestehende Kundschaft an das Autohaus zu binden.



Veranstalter Sascha Röwekamp: "Die Automobilbranche in Deutschland befindet sich

in ihrer größten Transformation. Der Direktvertrieb der Hersteller und die

aggressive Marktbearbeitung durch Online-Plattformen führen zu einem Rückgang

der Kundenanfragen. Daher ist besonders jetzt die lokale Marktbearbeitung durch

Autohäuser und Verkäufer wichtiger denn je - allerdings hat der klassische Weg

der Akquise ausgedient. Um dennoch neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden

zu loyalisieren, müssen Autohäuser und Verkäufer jetzt auf den digitalen

Vertrieb und das sogenannte Social Selling setzen."