Das Expitope Webtool entstammt einer langjährigen Kollaboration zwischen Medigene Immunotherapies GmbH und Prof. Dmitrij Frishman von der Fakultät für Bioinformatik und seinem Forschungsteam an der Technischen Universität München. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird das umfangreiche Know-how im Bereich der Bioinformatik für die In-silico-Bewertung potenzieller Zielantigene für T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell- (TCR-T) Therapien zur Behandlung von soliden Tumoren eingesetzt. Das Webtool, das nun mit künstlicher Intelligenz gekoppelt ist, greift auf die umfangreichen und ständig wachsenden Daten über das menschliche Genom und Proteom verschiedener Tumore und gesunder Gewebe zurück. Dieses Webtool ermöglicht es Medigene, modernste In-Silico-Technologien einzusetzen, um ausgewählte Proteine und zugehörige Peptidepitope als geeignete Ziele für den Einsatz in TCR-T-Therapien für ausgewählte Krebsindikationen effizient zu untersuchen.

Das Poster und der Vortrag mit dem Titel "Expitope 3.0 - An Advanced in silico Webtool Empowered with Machine Learning for Enhanced pHLA Epitope Prediction and Safety Assessment" stellen die neueste, öffentlich verfügbare Version von Expitope 3.0 vor. Dabei handelt es sich um ein schnelleres und vollständig überarbeitetes Webtool, das im Mai/Juni 2023 auf den Markt kommen wird, um die Zielpeptid-HLA-Epitope (pHLA) in Antigenen zu identifizieren. Der Vergleich der Expression von pHLA-Epitopen in verschiedenen gesunden Geweben ermöglicht die Vorhersage potenzieller Kreuzreaktivität und Off-Target-Toxizität, wodurch Sicherheitsrisiken verringert werden.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Poster und in der Präsentation auf der Website von Medigene: https://medigene.de/wissenschaft/abstracts/

Expitope 3.0 ermöglicht seinen Nutzern die Identifizierung von pHLA-Epitopen, die geeignete Ziele für die TCR-Isolierung und die Vorhersage der pHLA-Bindungsaffinitäten sein könnten, sowie von verwandten Epitopen mit bis zu 50% Fehlpaarung für die Sicherheitsbewertung durch die Evaluierung ihrer Expressionsmuster in gesunden Geweben.