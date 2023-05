Kritik am neuen Förderprogramm der KfW - Bauphysiker verrät, worauf man achten muss, um wirklich von der Förderung zu profitieren (FOTO)

Mainz (ots) - Das neue Förderprogramm der KfW-Bank ist frisch gestartet - doch

nicht alle sind von diesem Programm überzeugt. Kritiker bemängeln, dass es zu

kompliziert und die Förderung nicht immer ausreichend sei, um die hohen Kosten

einer energetischen Sanierung zu decken. Auch wer eine Bestandsimmobilie kauft,

geht bei der Förderung leer aus.



"Viele Hausbesitzer meinen, dass sie uneingeschränkt von der Förderung

profitieren - dem ist leider nicht so. Zudem müssen viele damit rechnen, erst

mal selbst tief in die Tasche zu greifen", sagt Luca Arenz. Der Bauphysiker weiß

genau, was es bei der neuen KfW-Förderung zu beachten gilt und verrät in diesem

Artikel, wer wirklich davon profitiert und wie man das Maximum herausholt.