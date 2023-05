Seite 2 ► Seite 1 von 2

Schörfling am Attersee (ots) - Josef Zauner und Julian Mehlig sind dieGeschäftsführer der digitalen Unternehmensberatung Digital Blocks. Gemeinsam mitihrem Team unterstützen sie Fachbetriebe aus dem Handwerk dabei, auf Basis einerbedarfsoptimierten Digitalisierung qualifizierte Fachkräfte für sich zugewinnen. So erzielen ihre Kunden bei messbar verringertem Aufwand deutlichbessere Ergebnisse. Gleichzeitig können sich Unternehmer dank der digitalenProzessoptimierung endlich wieder mehr Zeit für ihre Familie nehmen, ohnegeschäftliche Nachteile befürchten zu müssen. Wie das gelingt, erfahren Sie imFolgenden.Der Arbeitsalltag in Handwerksbetrieben ist fordernd. Nicht nur Kunden undLieferanten möchten betreut, sondern auch neue Aufträge gewonnen werden.Zugleich kümmern sich Geschäftsführer engagiert um ihr Personal. Sie sindumgehend zur Stelle, wenn Herausforderungen gemeistert werden wollen. Wenigverwunderlich also, warum das Privatleben von unzähligen Unternehmern leidet.Sie haben schlicht zu wenig Zeit für ihre Familie. "Viele Handwerksunternehmerstehen permanent unter Strom", so Josef Zauner und Julian Mehlig. "Sie arbeitenoft extrem lange und hart. Für die Familie bleibt dann kaum mehr Zeit - dasbelastet." Als Geschäftsführer der digitalen Unternehmensberatung Digital Blockskennen die beiden Experten die Herausforderungen ihrer Kunden genau. Zugleichwissen sie, wie Handwerksunternehmer endlich wieder mehr Zeit für sich und ihreLiebsten finden: Verlässliche digitale Prozesse sind der Schlüssel hierfür. Wiediese erfolgreich im eigenen Betrieb genutzt werden können, verraten dieExperten im Folgenden.1. Die Digitalisierung als sich lohnende Investition anerkennenTrotz aller Vorteile ist die Digitalisierung noch nicht in jedemHandwerksunternehmen angekommen. Einer der Gründe hierfür ist die Vertrautheitphysischer Investitionsgüter, wie Werkzeug. In digitale Prozesse zu investieren,ist in der Branche hingegen noch nicht die Norm. Letztlich fehlen fundierteErfahrungswerte oder greifbare Anhaltspunkte für diese Entscheidung.Nicht zuletzt gibt es oftmals auch eine emotionale Hemmschwelle.Handwerksunternehmen fällt es im Allgemeinen schwer, Ausgaben für dieDigitalisierung als amortisierende Investition anzusehen. MöchtenGeschäftsführer jedoch Zeit zurückgewinnen, müssen sie dem digitalen Wandel eineChance geben. Ein Umdenken ist gefragt.2. Verstärkt am und weniger im eigenen Betrieb arbeitenWird stets nur im Unternehmen gearbeitet, bleiben die eigenen zeitlichenRessourcen knapp. Wer im Gegensatz dazu strategisch am eigenen Betrieb arbeitet,kann bessere Ergebnisse bei deutlich verringertem Aufwand erzielen. Eine