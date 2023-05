Open Innovation Call "Energie" / techstarter sucht innovative Lösungen für den Lebensmittelhandel (FOTO)

Hamburg (ots) - Technologischen Innovationen im Lebensmittelhandel den Weg zu

bahnen - dieser Aufgabe hat sich die EDEKA-Plattform techstarter verschrieben.

Das techstarter-Team veröffentlicht regelmäßig Aufrufe an Startups und

Tech-Unternehmen zu ausgewählten Herausforderungen der Handelswelt. Zu den

bisherigen Schwerpunkten gehörten Themen wie die Reduktion von Foodwaste, der

Wandel der Arbeitswelt oder die "Bedientheke der Zukunft". Nun startet die

nächste Runde: Im neuen Open Innovation Call dreht sich alles um das Thema

"Energie" - also um die Frage, wie die Verbräuche in den Märkten,

Produktionsbetrieben und Großhandlungen minimiert werden können.



Energiesparen ist aktuell in aller Munde: Der EDEKA Verbund beschäftigt sich

bereits seit langer Zeit mit der Optimierung von Verbräuchen und entwickelt

kontinuierlich Services, die von Produktionsbetrieben, Großhandlungen und dem

Einzelhandel in Anspruch genommen werden. Im diesjährigen Open Innovation Call

mit dem Fokusthema Energie werden Gründer:innen aus der Energiebranche

aufgerufen, ihre technischen und prozessualen Lösungen zur Optimierung des

Energieverbrauchs vorzustellen. Dabei liegt der Fokus auf folgenden Bereichen:

Energiemonitoring, Steuerung und Cyber-Sicherheit. Genau das ist die Aufgabe,

die techstarter in den kommenden vier Wochen bis zum 26. Mai an

Technologie-Anbieter:innen stellt. Sie erhalten damit die Chance, ihre Lösung im

Realumfeld und mit passenden Expert:innen zu pilotieren oder wichtigen internen

Entscheider:innen vorzustellen.