Die Aktie des fortgeschritten Goldexplorers Goldshore Resources (WKN A3CRU9 / TSXV GSHR) ist gestern in Kanada bei hohem Volumen deutlich gestiegen und konnte damit die starke Erholung der vergangenen Wochen fortsetzen. Die Gesellschaft von CEO Brett Richards veröffentlichte vorläufige Ergebnisse zur Metallurgie des Erzes von ihrem Goldprojekt Moss, die Gutes verheißen.

Goldshore führte die metallurgischen Tests durch, um die potenzielle Goldgewinnung und die potenziellen Prozessabläufe für das Moss-Projekt zu bewerten, welches die Goldlagerstätten Moss East Coldstream umfasst. Die Tests begannen bereits Anfang des Jahres an Misch- und Variabilitätsproben aus den Zonen Main, QES und SW von Moss sowie aus East Coldstream. Das Programm umfasste Zerkleinerungstests, Mahlgutoptimierung für Laugung und Flotation, Schwerkraftkonzentration und Laugungstests. Die Zyanidzerstörung und die Tests zur Fest-Flüssig-Trennung dauern noch an und werden im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Und die ersten Ergebnisse der Testarbeiten zeigten, dass der Prozess aus Flotation, Neuvermahlung und Laugung zu einer erheblichen Steigerung der Ausbringungsraten führte, die jetzt für die Lagerstätte Moss 93% und für East Coldstream sogar 98% betragen! Das bedeutet einen Anstieg von 8 bis 13% der Gewinnungsraten gegenüber zuvor durchgeführten Standardlaugungstests.

Kein Wunder, dass Goldshore-CEO Brett Richards sich über diese starken, wenn auch vorläufigen, Resultate „sehr erfreut“ zeigt. Denn, wie er betont, damit dürfte nicht nur die Wirtschaftlichkeit der neuen Ressourcenschätzung steigen, die man in Kürze vorlegen will. Auch auf die erste Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Projekts (PEA, Preliminary Economic Assessment) dürften sich durch die neuen Ergebnisse positive Auswirkungen ergeben. Zudem, so der Unternehmenslenker weiter, deute sich damit an, dass das Material mit niedrigeren Gehalten in der Haufenlaugung verarbeitet werden könnte. Auch dieses – vergleichsweise kostengünstige – Verfahren könne „die Dynamik einer wirtschaftlichen Analyse positiv verändern“, so Richards.

Fazit: Die deutliche Verbesserung der Goldausbringungsraten – den vorläufigen Ergebnissen zufolge – ist ein wichtiger positiver Schritt für Goldshore Resources und wurde vom Markt auch gewürdigt. Das freut uns, wird dieser wichtige Faktor doch oftmals zu wenig beachtet. Jetzt sind wir gespannt, was die neue Ressourcenschätzung zum Goldprojekt Moss bringen wird, die das Unternehmen ja noch für diesen Monat angekündigt hat.

