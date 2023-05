ArcelorMittal mit Gewinnrückgang - Erholung zeichnet sich ab

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Sinkende Stahlpreise haben ArcelorMittal zum Jahresauftakt einen deutlichen Ergebnisrückgang eingebrockt. Allerdings gab es Aufwärtstendenzen im Vergleich zum Vorquartal. So verzeichnete der Stahlhersteller eine leicht anziehende Nachfrage in Nordamerika und Europa. Zudem hatten Analysten mit einem größeren Einbruch gerechnet. Der Aktie half dies nicht. Sie gab am Donnerstag zum Auftakt mehr als drei Prozent nach, gegen Mittag lag sie in Amsterdam noch knapp zwei Prozent im Minus.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Quartal von rund 5,1 Milliarden auf 1,8 Milliarden US-Dollar (rund 1,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen in Luxemburg mitteilte. Dies war jedoch mehr als erwartet. In einer von ArcelorMittal zusammengestellten Konsensschätzung waren Analysten im Mittel von gut 1,6 Milliarden ausgegangen. Im Vergleich zum Vorquartal sah ArcelorMittal zudem ein wieder steigendes operatives Ergebnis (Ebitda) pro Tonne Stahl sowie eine anziehende Nachfrage, nachdem Kunden zuletzt Lagerbestände abgebaut hatten. Für das zweite Quartal kündigte ArcelorMittal eine weiter steigende Profitabilität an.