AD-HOC-MITTEILUNG gemäß Artikel 53 der Notierungsregeln der Schweizer Börse SIX (SIX Swiss Exchange)

Starke Marktanteilsgewinne, starkes Umsatzwachstum und hohe Bruttomargen wurden erzielt

HÖHEPUNKTE IM ERSTEN QUARTAL (Q1 HIGHLIGHTS)

Umsatzsteigerung von +8 % gemeldet, +3 % organisches TDA im Jahresvergleich, mit herausragender Leistung im Bereich LHH Career Transition von +63 % und zweistelliges Wachstum bei Adecco APAC, Deutschland, Latam, EEMENA

Marktanteilsgewinne auf breiter Basis; relatives Umsatzwachstum von Adecco: +600 Basispunkte im Q1

Anhaltend starke Bruttomarge von 21,3 %, bedingt durch eine vorteilhafte Kombination von Geschäftsfeldern, eine unterstützende Kombination von Lösungen und die Preisgestaltung

Robuste EBITA-Marge (ohne Sondererlöse) von 3,1 %, unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Zeitpunkts der Konsolidierung von AKKA und der Erträge von FESCO-JV sowie eines moderaten Beitrags von Adecco North America

Produktivität der Gruppe +2 % im Vergleich zum Vorjahr; Produktivität von Adecco +5 % im Vergleich zum vergangenen Quartal bei FTEs von -2 % im Vergleich zum vergangenen Quartal

Die Integration von Akkodis integration ist gut vorangeschritten; starke Dynamik im Bereich Beratung

Betriebsertrag von 144 Mio. €., +3 % konstante Währung

Basis-EPS 0,55 €; Bereinigtes EPS 0,72 €

Denis Machuel, Vorstandsvorsitzender der Adecco Group, kommentierte:

„Die Gruppe hat im ersten Quartal ein sehr gutes Ergebnis erzielt und wir haben unseren Plan effektiv umgesetzt. Wir konnten ein Wachstum aufweisen, das weiterhin über dem Marktdurchschnitt liegt und eine Bruttomarge, die weiterhin branchenführend ist. Bei Adecco erzielten wir weitere signifikante Marktanteilsgewinne und übertrafen die Erwartungen in vielen Schlüsselregionen, während die dynamische Preisgestaltung und Produktivitätssteigerungen die Rentabilität auf einem soliden Niveau hielten. Akkodis hat weiterhin gute Leistungen erbracht, einschließlich der Bewältigung des Personalabbaus in der Technologiebranche der USA, wobei das Team die neu kombinierten technischen und ingenieurwissenschaftlichen Fähigkeiten nutzte, um weitere wichtige Beratungsaufträge zu sichern und einen gesunden Zuwachs and Neukunden aufzubauen. Bei LHH wurden in unserem Geschäftsbereich Karriereübergang weitere Umstrukturierungsprojekte in Angriff genommen, die zu Leistungen auf einem Rekordniveau geführt haben, während Ezra, unser Geschäftsbereich für digitales Coaching, ebenfalls ein ausgezeichnetes Wachstum verzeichnete.

Mit Blick auf die Zukunft gibt es noch eine Reihe von Bereichen, die weiterhin unserer Aufmerksamkeit bedürfen und wir widmen diesen unsere völlige Konzentration, wobei wir gleichzeitig flexibel bleiben und auf die Marktbedingungen reagieren. Insgesamt können wir feststellen, dass unser Plan „Vereinfachen-Ausführen-Wachsen" eine starke Triebkraft darstellt. Unsere Teams sind gleichermaßen darauf fokussiert, eine signifikante Senkung der G&A-Kosten zu erzielen, von der wir erwarten, dass sie sich im zweiten Halbjahr bemerkbar machen wird, und gleichzeitig das Wachstum und die Marktanteile zu steigern."

Webcast-Details | Investoren und Analysten

