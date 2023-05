Movella führt leistungsstarken Active Heading Tracker (AHT) MTi-320 für Anwendungen in Bereichen Robotik und autonome Fahrzeuge ein

Der MTi-320 mit dem leistungsstarken Sensorfusionsalgorithmus Xsens verfolgt Kursänderungen genau dort, wo alternative Lösungen Probleme mit der akkuraten Integration der Gyroskopdaten oder Verzerrung durch externe Magnetfelder haben. In solchen Umgebungen bietet der MTi-320 eine stabile und solide Kursverfolgung. Angesichts der Fähigkeit, Kursänderungen bis zu 2.000 dps zu verfolgen, eines Stromverbrauchs von weniger als 0,5 W und eines kleinen Formfaktors von 28 mal 31,5 mal 13 mm ist der MTi-320 eine ideale Lösung für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Robotik und autonome Fahrzeuge.

Das Gehäuse entspricht der Schutzart IP51 und vereinfacht die Montage des MTi-320. Die RS232-Schnittstelle gemäß dem Branchenstandard macht den Anschluss an das Gerät zum Kinderspiel.

Darüber hinaus beinhaltet der MTi-320 einen für Xsens optimierten Strapdown-Algorithmus (AttitudeEngine), der Hochgeschwindigkeits-Totpunktberechnungen bei 1 kHz durchführt, um hochfrequente Bewegungen akkurat zu erfassen. Der Xsens-Sensorfusionsalgorithmus bietet eine hohe Genauigkeit sowie eine automatische Sensorkalibrierung in diesem kosteneffizienten Modul für eine Vielzahl an integrierten Anwendungen.

„Die schnellen und häufigen aktiven Kursverfolgungsfunktionen des Geräts in Verbindung mit seiner kompakten Größe machen es ideal für den Einsatz in AGV- (Automated Guided Vehicle)- und AMR- (Autonomous Mobile Robot)-Anwendungen in komplexen Industrieumgebungen in Innenräumen“, sagte Peter Xie, Vice President of Sensor Modules von Movella, „Die Koppelnavigation ermöglicht es AGV/AMR-Bedienern, den Standort des Fahrzeugs oder Roboters exakt zu bestimmen, was die gleichzeitige Ausführung komplexer Aufgaben ermöglicht. Wir freuen uns, eine kosteneffiziente Lösung anzubieten, die Pioniere auf diesem Gebiet unterstützen und in naher Zukunft einen Masseneinsatz ermöglichen kann.“