Labordienstleister Qiagen mit Einbußen zum Jahresauftakt - Kursplus

VENLO (dpa-AFX) - Beim Diagnostikspezialisten und Labordienstleister Qiagen setzt sich der Umsatz- und Ergebnisschwund wegen der abflauenden Corona-Pandemie fort. Weil die Nachfrage etwa nach den Covid-Tests des Dax -Konzerns stark zurückgegangen ist, sank der Erlös im ersten Quartal im Vergleich zum noch außergewöhnlich starken Vorjahresquartal deutlich. Noch steiler brach das Ergebnis ein. Die Sonderkonjunktur durch Corona liegt damit hinter Qiagen. Analysten waren jedoch zum Teil von noch schlechteren Kennziffern ausgegangen, zudem übertraf der Konzern die eigenen Prognosen.

An der Börse zeigten sich die Anleger am Donnerstag entsprechend zufrieden, die Aktie führte den Dax zuletzt mit einem Plus von mehr als zweieinhalb Prozent an. Dass der Konzern seine Prognose bestätigt habe, reiche angesichts eher verhaltenen Erwartungen für einen Kurssprung aus, sagte ein Händler. Die Aktie war erst Ende April auf ein Tief seit mehr als einem Jahr gefallen, bevor sie sich wieder etwas erholt hatte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier aber noch mehr als elf Prozent an Wert eingebüßt.