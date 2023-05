EuGH stärkt Verbraucherrechte beim Datenschutz / Ansprüche auf Schadensersatz, wenn Schaden durch Verstoß gegen DSGVO entstanden ist

Lahr (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit einem bahnbrechenden

Urteil zum Datenschutz die Rechte der Verbraucher gestärkt. Zur Entscheidung

stand die Frage: Wann müssen Unternehmen bei Datenschutz-Verstößen

Schadensersatz bezahlen? Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur dann, wenn

aufgrund eines Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ein

materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, so der EuGH mit Urteil

vom 4. Mai 2023 (Az.: C-300/21). Die Kanzlei Stoll & Sauer wertet die

Entscheidung als Erfolg für den Verbraucherschutz. Gerade durch den

unzureichenden Schutz von Personendaten beispielsweise bei Facebook, Deezer,

Twitter & Co. kommt es zu Datenlecks. Betroffene haben künftig mit negativen

Folgen zu rechnen. Ihnen ist ein Schaden entstanden und sie haben Ansprüche

Beim Datenschutz-Verstoß kein Schadensersatz ohne Schaden