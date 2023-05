Angst und Schrecken bei Hapag Lloyd-Anlegern: der Grund für den 28 Prozent-Crash

Die Hapag Lloyd-Aktie wird heute ex Dividende gehandelt. Die an die Aktionäre ausgeschüttete Dividende für das Jahr 2022 kann sich nach einer Rekord-Bilanz sehen lassen: 63 Euro pro Aktie. So wurde es gestern auf der Hauptversammlung des Hamburger Containerschiff-Giganten durchgewunken. Im Jahr 2021 betrug die Ausschüttung an die Aktionäre 35 Euro je Aktie.

"Wir blicken auf ein außergewöhnlich starkes Jahr 2022 zurück: Wir haben unsere Servicequalität verbessert, verstärkt in Terminals und in die Effizienz unserer Flotte investiert und ein Rekordergebnis erzielt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass unsere Aktionäre erneut von einer Dividende profitieren", so Rolf Habben Jansen, Vorstandsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.