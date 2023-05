Fernab von Rezessionssorgen: Drei Tech-Aktien bereit "den Markt zu schlagen"

Laut Peterson biete sich langfristig orientierten Anlegern derzeit ein "solider Einstiegszeitpunkt und ein günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis. Wir sind der Meinung, dass unsere Top-Picks in der Lage sein werden, ihre Umsatzwachstumsaussichten auf der Grundlage starker langfristiger und dauerhafter Nachfragetrends aufrechtzuerhalten, unterstützt von staatlichem Rückenwind wie dem Inflation Reduction Act (IRA) in den USA", schrieb er.

"Wir konzentrieren uns weiterhin auf Plug Power, ChargePoint und Enovix und empfehlen den Anlegern, sich mit diesen Werten zu beschäftigen, für die die Erwartungen weitgehend zurückgesetzt wurden und für die wir das Potenzial für eine relative Outperformance im Laufe des Jahres sehen", so JPMorgan-Analyst Bill Peterson in einer Kundenmitteilung Anfang der Woche. "Auf Sektor-Ebene bevorzugen wir weiterhin die Anbieter von Wasserstoff- und Ladeinfrastrukturen gegenüber den Fahrzeugherstellern und Komponentenlieferanten."

Eines der drei Unternehmen, das den Markt dieses Jahr schlagen kann, ist seiner Meinung nach Plug Power. Peterson geht bei dem Wasserstoff-Spezialisten von verbesserten Margen in der zweiten Jahreshälfte aus. Insbesondere das Elektrolyseursegment könnte mehr Umsatz einbringen. JPMorgan gibt dem Brennstoffzellenhersteller ein Kursziel von 20 US-Dollar. Demnach ist die Aktie für die US-Banker mehr als doppelt so viel wert. Derzeit steht sie bei rund neun US-Dollar.

Zu den weiteren vielversprechenden Saubermännern in der Tech-Branche zählt JPMorgan ChargePoint. Zwar brach die Aktie in den vergangenen vier Wochen um knapp 20 Prozent ein, doch Peterson sieht den Anbieter von EV-Ladestationen als "klaren Marktführer auf dem nordamerikanischen Level-2-Lademarkt". In den kommenden Jahren prognostiziert er dem Unternehmen ein erhebliches Wachstum.

Ebenfalls auf der Liste von JPMorgan steht Enovix. Die Batterie-Aktie könnte in diesem Jahr noch von einer starken Nachfrage sowie vom IRA profitieren. Das Kursziel macht JP Morgan bei 18 US-Dollar fest. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 55 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

"Enovix ist gut positioniert, um Gewinne mit strategischen Kunden im Bereich der Unterhaltungselektronik in den kommenden Jahren zu erzielen – angesichts der verbesserten Leistung und der Sicherheitsvorteile seiner Batteriezellen", sagte Peterson und weiter: "Wir glauben, dass die Produktdifferenzierung und die bedeutsame Skalierung die Margenexpansion und die langfristige Rentabilität vorantreiben werden."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion