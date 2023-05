BAADER BANK stuft LEG Immobilien auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für LEG vor Quartalszahlen von 82 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (FFO) des Immobilienkonzerns dürfte um 12 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere vor allem seine reduzierten Prognosen für das Nettoanlagevermögen und die Dividendenzahlung. Der Jahresausblick sollte bestätigt werden./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 09:01 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 53,52EUR gehandelt.