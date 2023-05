CIECH schließt mit Cargill Vereinbarung über die europaweite Vermarktung von Speisesalz aus seinem deutschen Werk (FOTO)

Staßfurt (ots) - Die CIECH-Gruppe, ein führendes Unternehmen in der Herstellung

von Salz, Soda und Natron in der Europäischen Union, hat mit der weltweit

tätigen Cargill-Gruppe eine Vereinbarung unterzeichnet, um aus ihrem deutschen

Werk in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, europaweit Siedesalz anzubieten. Mit

sofortiger Wirkung wird Cargill das Siede-Speisesalz von CIECH in sein

umfangreiches europäisches Sortiment an Lebensmittelzutaten aufnehmen. Die

Zusammenarbeit erfolgt zu dem gleichen Zeitpunkt, an dem die CIECH-Gruppe die

Produktion in ihrer hochmodernen Salzproduktionsanlage in Staßfurt ausbaut.



"Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung unseres Salzgeschäfts, weil

wir die weitreichende Erfahrung von Cargill nutzen, um unser hochqualitatives

Siedesalz auf die europäischen Märkte zu bringen", sagte Philipp Kley, Direktor

des Geschäftsbereichs Salz der CIECH-Gruppe.