WARBURG RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analyst Christian Cohrs bemängelte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das operative Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) auf bereinigter Basis. Saisonal betrachtet sei das erste Jahresviertel aber von geringerer Bedeutung für die Jahresziele des Flughafenbetreibers. Zusammen mit dem aktuellen Bewertungsspielraum bis zu seinem Kursziel sei ungeachtet des etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Jahresstarts keine Änderung an seiner Kaufempfehlung vonnöten./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,18 % und einem Kurs von 45,06EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m