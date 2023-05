Wirtschaft Linnemann sieht Wohlstand in Deutschland gefährdet

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Carsten Linnemann sieht den Wohlstand in Deutschland gefährdet. "Ein Drittel aller Unternehmen investiert mittlerweile im Ausland - nicht um irgendwelche Märkte zu erobern, sondern allein aus Kostengründen", sagte er dem Fernsehsender "Welt".



Frankreich habe Deutschland mittlerweile bei den Direktinvestitionen überholt. "Die Welt glaubt mehr an den Standort Frankreich als an Deutschland", so Linnemann. Es brauche jetzt einen "Befreiungsschlag für den Wirtschaftsstandort Deutschland".