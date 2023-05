SimulTV bietet mit dem neuen „Explorer Package“ 50 Medienkanäle und über 90 Videospiele GRATIS an

SimulTV hat sich zum Ziel gesetzt, Streamingdienste für jedermann weltweit leistbar und zugänglich zu machen. Mit diesem neuen Paket erhalten noch mehr Menschen Zugang zu perfekter Unterhaltung – und das gratis.

„Es freut uns sehr, den Kunden unser neues ‚Explorer Package‘ anbieten zu können“, so Steven Turner, CEO von SimulTV. „Mit kostenlosen exklusiven Medienkanälen und Videospielen bieten wir ein einzigartiges und leistbares Unterhaltungserlebnis für die ganze Familie. Ein Gratisangebot ist schließlich unschlagbar.“

Die Medienkanäle in diesem Paket umfassen 14 Spielfilmkanäle, 9 Sportkanäle, 9 Kanäle für Kinder und Familien, 6 Nachrichten- und Informationskanäle sowie 12 Kanäle für allgemeine Unterhaltung. Die Kunden können zwischen Action-Programmen wie „Ready, Set, Action“, „Cowboy Theater“ und „Radix“ wählen, und Zuseher, die Lust auf Nervenkitzel haben, kommen bei „Dimensions“, „Frightmare Theater“ oder „Mythos“ auf ihre Kosten.

SimulTV ist stolz darauf, auch zahlreiche familienfreundliche Kanäle wie „Kid Central“, „Kartoon Circus“, „MyGen“, „Small Town Life“, „Mozzie TV“ und viele andere im Angebot zu haben.

Auf den Kunden wartet eine Vielfalt von Inhalten und exklusiven Shows wie „Foundations of Liberty“, „Mystic Bayous“, „SanKofa Theater“, „Kartoon Circus“, „Deet and the Geek“ sowie exklusiven Live-Events aus „Anime Expo“, „New York Comic Con (NYCC)“, „New York Fashion Week“, „Kentucky Bourbon Festival“ und dem „Tokyo International Film Festival“, um nur einige zu nennen.

Mit zusätzlich über 90 kostenlosen Videospielen hat SimulTV für Kunden in aller Welt ein umfassendes Unterhaltungsprogramm parat, das über Smartphone, Tablet, Smart-TV oder Webbrowser abgerufen werden kann.