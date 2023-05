Ericsson steigert Energieeffizienz von Open-RAN-Architekturen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Zwei neue Automatisierungsanwendungen (rApps) erhöhen die Energieeffizienz in

Open-RAN-Umgebungen.

- Stärkerer Nachhaltigkeitsfokus der Telekommunikationsbranche erhöht Bedarf an

Lösungen, die den Energieverbrauch überwachen und reduzieren, aber

gleichzeitig die Netzleistung steigern.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) kündigt die rApps "RAN (Radio Access Network;

Funkzugangsnetz) Energy Control" und "RAN Energy Cockpit" an. Diese neuen rApps*

unterstützen Mobilfunknetzbetreiber auf ihrem Weg zur intelligenten

Automatisierung von Open-RAN-Netzen, wobei der Schwerpunkt auf der

Energieeffizienz liegt.