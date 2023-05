Seite 2 ► Seite 1 von 6

Hamburg (ots) - Kundennähe und Innovationsstärke prägen Wachstum in allenGeschäftsfeldern- HanseMerkur im Club der Eigenkapital-Milliardäre angekommen- Neugeschäft wächst mit Ausnahme der Einmalbeiträge in allen Geschäftsfeldernüber Marktniveau- Laufende Beiträge steigen um 7,2 % auf neuen Höchststand von 2,4 Mrd. EUR- Reiseweltmeister Deutschland ist zurück: Segment "Reise & Freizeit" steigertBeitragseinnahme um 45,9 %- Mit einem Konzernjahresüberschuss nach Steuern von 98,1 Mio. EUR beweistHanseMerkur erneut ErtragsstärkeDie HanseMerkur setzt ihren Erfolgskurs fort: So wächst die HanseMerkurKrankenversicherung AG bei den Beitragseinnahmen der Voll- undZusatzversicherung im 21. Jahr in Folge und verzeichnet in derKrankenvollversicherung einen herausragenden Neugeschäftsmarktanteil von 12,7 %.Mit der Markteinführung des Früherkennungsprogramms Krebs-Scan unterstreicht derHamburger Versicherer erneut seine Innovationsstärke. Das Geschäftsfeld "Reise &Freizeit" schreibt mit seiner bislang höchsten Beitragseinnahme (267,6 Mio. EUR)Erfolgsgeschichte. Im Geschäftsfeld "Schaden & Unfall" erweist sich vor allemdas strategische Segment der Tierversicherungen als Wachstumstreiber. DasKonzern-Eigenkapital stieg bereits zum vierten Mal nacheinander um über 100Millionen EUR und erreicht 1,059 Mrd. EUR.Vorstandsvorsitzender Eberhard Sautter kommentiert das Geschäftsjahr 2022 so:"Trotz eines von multiplen Krisen geprägten Jahres ist es der HanseMerkur dankkonsequenter Strategieumsetzung erneut gelungen, außerordentlich starkeErgebnisse zu realisieren. Substanziell hierfür ist die Entwicklung derlaufenden Beiträge, die wir um 7,2 % auf 2,4 Mrd. EUR steigern konnten. Damitverzeichnen wir in einem von Unsicherheiten bestimmten Krisen- und Kriegsjahrein nachhaltiges Wachstum gegenüber 2021. Hervorzuheben ist die außerordentlichpositive Neugeschäftsentwicklung in unserem KernkompetenzfeldKrankenversicherung. Das zeigt, dass die Kombination aus smarten Produkten,marktführendem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem plural aufgestelltenVertrieb immer mehr Kunden von der HanseMerkur überzeugt."Starkes Wachstum in den einzelnen Geschäftsfeldern und plangemäß starkeDrosselung des EinmalbeitragsgeschäftsIn drei von vier Geschäftsfeldern wachsen die Beitragseinnahmen - bei "Reise undFreizeit" und "Schaden und Unfall" jeweils zweistellig (+45,9 % bzw. +10,5 %)und bei "Gesundheit und Pflege" um 3,7 %. Einzig im Geschäftsfeld "Risiko undAltersvorsorge" ist ein Rückgang der Beitragseinnahme (-69,2 %) zu konstatieren,