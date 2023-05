EUR/USD steuert erneut 10er-EMA an

Die aktuelle Korrektur im EUR/USD sollte wie bereits in den Vorwochen erneut im Bereich leicht unter dem 10er-EMA auslaufen. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Hochlauf bis in den Bereich von 1,110 USD zu rechnen. Rutscht EUR/USD hingegen stärker ab, wäre ein Rücklauf zum 50er-EMA bei aktuell 1,087 USD wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird sich EUR/USD aber im Bereich um den 10er-EMA fangen und wieder ansteigen.

