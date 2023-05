Studie zur Umsatzsteuersenkung / Preisversprechen - EDEKA-Verbund unterstützt mit günstigen Preisen private Haushalte

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) -- Finanzielle Entlastung: EDEKA und Netto Marken-Discount geben eigenePreisvorteile möglichst an Verbraucher:innen weiter- Aktuelle Studie bestätigt: EDEKA-Verbund hat auch die Mehrwertsteuersenkung2020 komplett an Kund:innen Kunden weitergegeben- Vertrauensvolle Nahversorger: EDEKA und Netto garantieren verlässlich günstigePreise und haben seit Anfang 2023 bei über 1.000 Produkten dauerhaft diePreise gesenktDie vergangenen drei Jahre waren für Verbraucher:innen herausfordernd. Auf denAusbruch der Pandemie folgt ein Krieg in Europa und eine hohe Inflation. DemEDEKA-Verbund ist es wichtig, seine Kund:innen insbesondere in Zeiten steigenderLebenshaltungskosten vertrauensvoll mit einem bestmöglichenPreis-Leistungs-Verhältnis zu entlasten. Deshalb gibt der Handelsverbund seineEinkaufsvorteile sofern möglich weiter und hat seit Jahresstart 2023 bereits denPreis von insgesamt über 1.000 EDEKA- und Netto-Eigenmarkenartikeln über alleWarengruppen hinweg gesenkt. Diese Preiswürdigkeit und Verlässlichkeit gilt auchfür die 2020 eingeführten Steuerentlastungen: Eine neue Studie belegt, dassVerbraucher:innen EDEKA und Netto zu Recht vertrauen. Beide Handelsunternehmenhaben die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer imzweiten Halbjahr 2020 vollständig an ihre Kund:innen weitergegeben. Nach derWiederanhebung der Umsatzsteuersätze wurden die Preise 2021 von ihnen korrektauf das ursprüngliche Preisniveau um ca. 2 bzw. 3 Prozentpunkte angepasst.Zur Entlastung der Bürger:innen sowie zum Konsumanreiz hat die Bundesregierung2020 den Umsatzsteuersatz für Lebensmittel gesenkt. Solche wichtigen Maßnahmenzur Steuererleichterung können nur dann etwas bewirken, wenn sie von denHandelsunternehmen an die Menschen tatsächlich korrekt weitergegeben werden."Auf EDEKA und Netto ist Verlass. Uns ist es wichtig, mit fairen Preisen einengünstigen Wocheneinkauf insbesondere aufgrund der steigenden Inflation zuermöglichen - dazu gehört auch die Weitergabe von Einkaufsvorteilen.Selbstverständlich haben wir 2020 die kompletten Vorteile der von derBundesregierung beschlossenen Senkung der Mehrwertsteuer zugunsten unsererKund:innen umgesetzt. Die aktuelle Studie bestätigt, dass wir auch dieWiederanhebung des ursprünglichen Steuersatzes im Jahr 2021 korrekt umgesetzthaben und diese keinesfalls für höhere Preisanpassungen genutzt wurde. Wirstehen für Preiswürdigkeit sowie Verlässlichkeit und wer bei uns einkauft,profitiert von einem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis", so Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Zum Hintergrund: Umdie Verbraucher:innen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der