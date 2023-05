Freiburg i. Br. (ots) - Welche Auswirkungen hat die Arbeit des FSC auf die

Menschen, Tiere und Wälder dieser Welt? Hinweise darauf geben Ergebnisse

unabhängiger wissenschaftlicher Studien. Eine erste Sammlung von Wirkungsstudien

hat FSC Deutschland nun auf seiner Homepage

(https://www.fsc-deutschland.de/wirkungen/studien/) zusammengefasst und auf

einer Weltkarte visualisiert. Interessierte können so nachvollziehen, wo FSC

bereits positive Veränderungen anstößt, um die Nutzung der Wälder gemäß den

sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger

Generationen zu sichern. Dazu ergänzend berichten Menschen aus der ganzen Welt

ihre persönlichen Erfahrungen mit FSC

(https://www.fsc-deutschland.de/wirkungen/erfahrungsberichte/) .



Für Deutschland zeigte eine Wirkungsstudie des FSC Deutschland (https://www.fsc-

deutschland.de/wirkungen/publikationen/wirkungen-von-fsc-zertifizierung-im-wald-

in-deutschland/#download) im Auftrag des Bundesamts für Naturschutz (BfN), dass

Zertifizierung nach FSC im Wald zu positiven Veränderungen führt. Unter anderem

sank nach der Zertifizierung in Forstbetrieben die Zahl der Arbeitsunfälle

signifikant. Gleichzeitig wuchs die Waldfläche, welche der natürlichen

Entwicklung überlassen wurde und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und

Bioziden wurde zugunsten der Artenvielfalt deutlich reduziert.





In Anbetracht der sich verschärfenden Klimakrise erhöht sich der Druck auf dieWälder der Welt: Der Wald hilft nicht nur als Kohlenstoffdioxid- undWasserspeicher gegen die Erderwärmung, er ist auch eine unersetzbare Ressourceaufgrund seiner Heimat für viele Tier- und Pflanzenarten. FSC setzt sich deshalbdafür ein, Wälder umweltfreundlich, sozialförderlich und ökonomisch tragfähig zubewirtschaften, sodass naturnahe und stabile Waldökosysteme entstehen.Das freiwillige FSC-Zertifizierungssystem birgt Verbesserungspotential,gleichzeitig ist es aber auch eine wirkungsvolle Erweiterung zu staatlichenRegularien, um die Wälder der Welt zu schützen. Zu diesem Schluss kommen vieleder wissenschaftlichen Studien, deren Zusammenfassung Sie hier(https://www.fsc-deutschland.de/wirkungen/studien/) finden. Die Arbeiten sindnach Region und Art der Wirkung sortiert. FSC Deutschland wird auch in ZukunftStudien zusammenfassen, die sich mit FSC und den Folgen vonZertifizierungssystemen beschäftigen.Über FSCFSC ist die verlässlichste Organisation für die Absicherung wichtiger Umwelt-und Sozialstandards im Wald. Mit weltweit gültigen Standards, der beispiellosenEinbindung aller relevanten Interessengruppen und der Unterstützung durchnamhafte Unternehmen sowie anerkannte unabhängige Umwelt- undSozialorganisationen, gilt FSC als die glaubwürdigste Lösung für nachhaltigeWaldwirtschaft. Die Zertifikatsvergabe erfolgt nach einer erfolgreichen Prüfungdurch unabhängige Dritte, die min. jährlich wiederholt wird. Weltweit sind rund160 Millionen Hektar Wald FSC-zertifiziert. Über 60.000 Unternehmen verfügenweltweit über eine FSC-Zertifizierung für den Handel und die Verarbeitungzertifizierter Materialien.Über FSC DeutschlandIn Deutschland sind rund 1,46 Million Hektar Wald FSC zertifiziert und fast4.000 Unternehmen verfügen über eine Zertifizierung ihrer Produktkette nach denFSC Standards (Stand: Apr. 2023). In deutschen Wäldern steht der FSC u.a. füreine Waldwirtschaft, die den Wald nicht übernutzt, die biologische Vielfaltfördert und die gegenüber interessierten Bürgern*innen sowie Organisationentransparent handelt. Kahlschläge bei der regulären Holzernte sind untersagt undPestizide dürfen nur eingesetzt werden, wenn dies gesetzlich gefordert wird. FSCsetzt sich für die Mehrung natürlicher Mischwälder, die Schonung des Waldbodens,für den Schutz seltener Arten und Ökosysteme ein. Damit sind FSC-zertifizierteWälder stabiler in einem sich wandelnden Klima und können als Ökosystem mehr CO2langfristig binden. Für die Menschen im Wald sichert FSC faire Entlohnung undmehr Bürgerbeteiligung im Wald.