Flexport übernimmt Shopify Logistics

San Francisco, Hamburg (ots/PRNewswire) - Flexport, die digitale Spedition und

führender Anbieter von Lieferketten-Technologie, hat heute die Übernahme von

Shopify Logistics, einschließlich Deliverr, bekannt gegeben. Flexport erweitert

so seine globalen Dienstleistungen um die letzte Meile und im

E-Commerce-Fulfillment und wird zudem offizieller Logistikpartner von Shopify.



Ab sofort können Unternehmen ihre Logistikprozesse von der Herstellung ihrer

Waren in der Fabrik bis hin zur Auslieferung an Kunden im Laden oder an der

Haustür noch einfacher unter einer einzigen Technologieplattform planen,

verfolgen und verwalten. Durch die Integration der innovativen Software von

Shopify Logistics in die bestehende Infrastruktur der Flexport-Plattform geht

Flexport einen wichtigen Schritt in Richtung einer nahtlosen

End-to-End-Logistikplattform. Diese Plattform wird Händler zukünftig dabei

unterstützen, ihre Lieferketten weiter zu optimieren, Kosten zu senken und die

Servicequalität zu verbessern.