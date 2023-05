Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Luka Glavas und Lukas Weiner sind die Gründer undGeschäftsführer der matchandmake GmbH, einemFull-Service-Recruiting-Dienstleister für die Mitarbeitergewinnung fürHandwerks, Bau- und Industrieunternehmen. Dabei agiert das Unternehmen mehr wieeine externe Recruiting-Abteilung als eine klassische Recruiting-Agentur. ZuRecht gilt die matchandmake GmbH daher inzwischen als einer der besten deutschenFull-Service-Dienstleister in den Bereichen Mitarbeitergewinnung, EmployerBranding und Personalmarketing. Hier erfahren Sie, warum mittelständischeUnternehmen heute auf eine externe Recruiting-Abteilung setzen sollten.Der Arbeitsmarkt ist im Wandel: Inzwischen hat der Fachkräftemangel ein neuesRekordhoch erreicht, durch das Unternehmen die Nachfrage immer weniger bedienenkönnen. Obgleich die Wirtschaft in Deutschland nur langsam wächst, wird diePersonallücke immer größer. Je höher die geforderte Qualifikation, destoschwerer fällt es Unternehmen, ihre offenen Stellen zu besetzen. "Vor allem inBranchen, in denen der Fachkräftemangel groß ist, stellt diese Situation fürUnternehmen ein großes Problem dar - schließlich wird das Personal auch inZukunft der wichtigste Faktor für den Erfolg eines Unternehmens sein", wissenLuka Glavas und Lukas Weiner von der matchandmake GmbH. "Aufgrund der wachsendenKonkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist es nun an der Zeit, neue Wege zu gehen.Recruiting-Agenturen werden folglich immer gefragter." AlsFull-Service-Dienstleister haben sich die beiden Experten für Recruiting imHandwerk der Aufgabe verschrieben, Unternehmen aus dem Handwerk, dem Bau und derIndustrie mit digitalen Ansätzen dabei zu unterstützen, zu attraktivenArbeitgebern zu werden, Fachkräfte zu gewinnen und so langfristiges Wachstumsicherzustellen."Grundsätzlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich im Recruiting dienotwendige Unterstützung zu holen", erklärt Luka Glavas weiter. "Eine dieserMöglichkeiten besteht darin, eine externe Recruiting-Abteilung zu beauftragen,mit der man sich frischen Wind in Form von neuen Ideen und erprobtenHerangehensweisen ins Unternehmen holt." Das sorgt für wesentlich mehrinnovatives Potenzial im eigenen Unternehmen - und erhöht dadurch die Chancen,qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Gemeinsam mit ihrem Team bieten die beidenRecruiting-Experten ihren Kunden genau das: Von der Erstellung hochwertigenContents über nachhaltiges Employer Branding bis hin zur Vorselektion dereingehenden Bewerbungen ist alles abgedeckt, was Unternehmen benötigen, um die