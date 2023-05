Bitcoin: "ein schnelleres Pferd als Gold" – die Antwort auf das Bankenbeben?

Was seiner Meinung nach den Kryptos auch in die Karten spielt, seien die "ausufernden" Schulden der US-Regierung. Die US-Währung verliere als Weltreservewährung an Bedeutung, sagte der Analyst. "Wir glauben, dass Bitcoin mit der zunehmenden Schwächung des US-Dollars wieder ein schnelleres Pferd sein wird als Gold", so Chhugani und weiter: "Darüber hinaus glauben wir, dass dies einen neuen Krypto-Zyklus auslösen wird, der eine neue Innovationswelle in Krypto-basierten dezentralen Finanzsystemen zur Folge haben wird." Regulatorische Absichten der USA gegenüber Kryptos entkräften sich derzeit durch die genannten Probleme am Finanzmarkt, so der Analyst.

Lieber auf einen anderen Trend setzen? Das Zeug zu einem Megatrend hat der 3D-Druck! Unser Börsenexperte Dennis Riedl stellt zwei Favoriten vor, die Sie für Ihr Depot im Blick behalten sollten. Eine umfangreiche Aktien-Liste rundet diesen spannenden und kostenlosen Report ab! Jetzt anschauen!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion