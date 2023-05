FM Consulting GmbH wächst weiter Marketingagentur sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Hannover (ots) - Die FM Consulting GmbH, eine Marketingagentur mit Sitz in

Hannover, nimmt neue Dimensionen an: Wie die Geschäftsführung mitteilte, werden

zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere neue Mitarbeiter gesucht, die gemeinsam

mit der Agentur wachsen möchten. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen aktuell in

Kooperation mit der Ströer Media Deutschland GmbH überall in Hannover

Werbedisplays zur Personalakquise platziert. Verstärkung benötigt die Agentur

vor allem in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Backoffice. Besonders gefragt

sind außerdem Performance Marketing Manager, Vertriebsmitarbeiter und

Junior-Online-Marketing-Manager. Die Stellen sind ab sofort verfügbar. Auch

Quereinsteiger sind herzlich willkommen, sich bei der FM Consulting GmbH zu

bewerben.



Gründer und Geschäftsführer Max Grinda: "Das deutsche Pflegesystem stößt

zunehmend an seine Grenzen. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe warnt

angesichts des aktuellen Fachkräftemangels vor dem Zusammenbruch des

Gesundheitssystems. Personalverantwortliche in Pflegeeinrichtungen tragen in

diesem Zusammenhang eine große Verantwortung. Sie benötigen dringend neue

Mitarbeiter, doch der Bewerbermarkt scheint wie leergefegt. Entsprechend nimmt

das Interesse an unserem Angebot in rasantem Tempo zu. Um der hohen Nachfrage

auch in Zukunft gerecht werden zu können, möchten wir unser Team nun zeitnah

weiter ausbauen."