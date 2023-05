Berlin (ots) - Internationalität und Einwanderung sind für das Startup-Ökosystem

von zentraler Bedeutung. Talentierte Mitarbeitende lindern den Druck des

Fachkräftemangels für Unternehmen, während ambitionierte Gründerinnen und

Gründer wertvolle Impulse für Innovation und Wachstum leisten. Migrant Founders

sind überdurchschnittlich ambitioniert und machen die deutsche Wirtschaft

internationaler. Mit dem Migrant Founders Monitor rücken der Startup-Verband und

die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit die Verbindung von Migration und

Innovation in den Fokus. Der neue Report zeigt, was Gründerinnen und Gründer mit

Migrationshintergrund auszeichnet, welche Rolle sie im deutschen

Startup-Ökosystem spielen und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert

sind.



Migrant Founders stärken Deutschland





Mit einem Anteil von 21 % machen Gründerinnen und Gründer mitMigrationshintergrund einen signifikanten Teil des deutschen Startup-Ökosystemsaus - zudem haben sechs von zehn deutschen Startups mit Milliardenbewertungmindestens einen Migrant Founder im Gründungsteam. Dabei zeigt sich, dass sie inallen Branchen und Bundesländern aktiv sind, wobei die Verteilung stark durchdie Internationalität und Bevölkerungsstruktur der jeweiligen Standorte geprägtist. Sechs von zehn Migrant Founders sind Gründerinnen und Gründer ersterGeneration - sie sind im Ausland geboren und verfügen über eigeneMigrationserfahrung. Gerade in dieser Gruppe zeigen sich Stärken, Potenziale undbestehende Hürden besonders deutlich.Hochschulen und Arbeitsmarkt ziehen internationale Gründungstalente anEin Drittel der Migrant Founders erster Generation ist für das Studium nachDeutschland gekommen - was die internationale Anziehungskraft der deutschenHochschul- und Forschungslandschaft bestätigt. Auch die Stärke desArbeitsmarktes wird sichtbar: 22 % der Gründerinnen und Gründer sind für einenJob ins Land gekommen. Mit Blick auf die Attraktivität als Gründungsstandortverweist der mit 8 % geringe Anteil an Befragten, die für die Gründung nachDeutschland gekommen sind, auf Möglichkeiten zur gezielten Verbesserung.Barrieren bei Bürokratie und Banken abbauen42 % der Migrant Founders erster Generation sehen sich im Kontakt mit Behördenund Ämtern im Nachteil. Kritisiert werden komplexe Vorgänge und fehlendeDigitalisierung, vor allem im internationalen Vergleich. Das führt fürGründerinnen und Gründer zu einem höheren Kosten- und Zeitaufwand, weilzusätzliche Dienstleistungen wie Übersetzungen fällig sind. Von einem Drittelwird auch der Kontakt mit Banken als schwierig herausgestellt - hier kommen