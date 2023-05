Welches Potenzial steckt in privatem Carsharing? / Digital Hub Mobility und Partner präsentieren Erkenntnisse zu urbanem Experiment am 11. Mai 2023 (FOTO)

München (ots) - Das Teilen privater Autos könnte die individuellen

Mobilitätsoptionen erhöhen, den Einsatz von Ressourcen mindern und den knappen

öffentlichem Raum entlasten - soweit die Vision. Im Rahmen von citizen mobility,

dem Co-Innovation Format des Digital Hub Mobility von UnternehmerTUM, hat

Designit gemeinsam mit weiteren Partnern diesen Ansatz untersucht und das urbane

Experiment "Hausflotte" auf Münchens Straße gebracht. Die Ergebnisse werden am

11. Mai im Munich Urban Colab vorgestellt.



Als Teil der bundesweiten Digital Hub Initiative arbeitet der Digital Hub

Mobility mit seinen interdisziplinären Partnern an der Mobilität der Zukunft.

Designit als strategischer Partner dieses Netzwerks unterstützte das jüngste

Pilotprojekt von citizen mobility zu privatem oder Peer-2-Peer-Carsharing (P2P).

Gemeinsam mit weiteren Partnern wie der Landeshauptstadt München, BMW Group,

SWM, MVG und Start-ups wurde zu dem Thema geforscht und das Experiment

"Hausflotte" (https://mobility.unternehmertum.de/hausflotte) mit drei Münchner

Hausgemeinschaften umgesetzt. Die Erkenntnisse werden öffentlich präsentiert, um

Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/citizen-mobility-hausflotte-die-zukunft-v

on-p2p-carsharing-tickets-579159219817) wird gebeten.





Hausflotte & die Zukunft von (P2P) CarsharingDonnerstag, 11. Mai 2023 ab 16:30 UhrMunich Urban Colab, Freddie-Mercury-Straße 5, 80797 München