EVE Energy fördert grüne Wirtschaft mit umfassenden Umweltinitiativen

Indem EVE Energy branchenführende Ressourcen integriert, um eine kohlenstoffarme und umweltfreundliche Recycling- und Verwertungstechnologie für Lithium-Ionen-Abfallbatterien zu entwickeln, treibt das Unternehmen die Umsetzung des Konzepts des dynamischen Energiebatterie-Lebenszyklusmanagements voran und schafft eine grüne Lieferkette für die Kreislaufwirtschaft „Lithium-Ionen-Abfallbatterien – Chemikalien – Batteriematerialien – Lithium-Ionen-Batterien". Im Jahr 2022 schloss EVE Energy eine Vereinbarung mit Jinquan New Materials, die von der Muttergesellschaft von EVE Energy, Xizang EVE Holdings, finanziert wird, um im Jahr 2023 ein umfassendes Recyclingprojekt für Lithium-Altbatterien mit einer jährlichen Produktionskapazität von 18.000 Tonnen zu starten, um Batterieabfälle, die während des Herstellungsprozesses anfallen, zu recyceln und das Recycling von Batterieabfällen weiter voranzutreiben. Im vergangenen Juni hat das Unternehmen Jinquan New Materials sein NMP-Phase-II-Projekt in Jingmen, Hubei, gestartet. Das NMP-Phase-II-Projekt, in das CNY 100 Millionen investiert wurden, kann jährlich 50.000 Tonnen NMP-Recyclingflüssigkeit verarbeiten und erreicht einen jährlichen Produktionswert von CNY 1,5 Milliarden.

EVE Energy misst dem Energieverbrauch, den Schadstoff- und CO 2 -Emissionen, der Kaskadennutzung und dem Recycling von Produkten sowie dem Verbrauch natürlicher Ressourcen bei der Verwaltung und den betrieblichen Aktivitäten große Bedeutung bei. Durch die Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien und Energiespeicherprodukten, die vollständige Nutzung umweltfreundlicher, intelligenter Produktionslinien und den Aufbau einer industriellen Recycling- und Verwertungskette für Lithium-Ionen-Batterien will das Unternehmen seine Umweltauswirkungen minimieren.