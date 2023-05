Apple vor den Zahlen – die Erwartungen sind hoch

Mit einem 28er-KGV bewegt sich die Bewertung auf Basis der vergangenen zehn Jahre aber im oberen Bereich und lässt nicht viel Luft. Ähnlich ist das Chance-Risiko-Verhältnis aus markttechnischer Sicht zu sehen. Die Serie fallender Hochpunkte seit Anfang 2022 ist intakt und bremste die Aktie in den vergangenen Tagen aus. Rund neun Prozent über dem aktuellen Niveau verläuft die Rekordzone und Gewinnmitnahmen dürften zunehmen, nachdem der Kurs seit dem Januar-Tief bereits um 35 Prozent gestiegen ist. Eine Absicherung der Profite ist daher durchaus angebracht, die nächsten Haltezonen verlaufen um 157 und 145 Dollar.

Nach Börsenschluss in den USA wird heute Apple als letztes der amerikanischen Schwergewichte seine Bilanz veröffentlichen. Bisher überzeugten die großen Firmen fast durchweg und wurden an der Börse gefeiert. Apple erhielt bereits in den vergangenen Monaten viele Vorschusslorbeeren: Allein seit dem Jahreswechsel ist der Börsenwert um rund 618 Mrd. Dollar gestiegen und liegt nun bei 2692 Mrd. Dollar. Zur Einordnung: Die 40 DAX-Werte bringen rund 1700 Mrd. Dollar auf die Waage. Apple und Microsoft sind für rund die Hälfte der Zuwächse des S&P500 seit Jahresbeginn verantwortlich.

