Bauzinsen starten unter 4 Prozent in den Mai - Für Kaufwillige gibt es keinen Grund zu warten

- Keine Trendwende bei Bauzinsen erwartet

- Höhere Bauzinsen treffen auf niedrigere Objektpreise



3,5 bis 4,0 Prozent: So lautet das neue Normal bei den Bauzinsen. Zu diesem

Fazit kommt die Interhyp AG, Deutschlands größter Vermittler privater

Baufinanzierungen, in seinem neusten Zinsbericht für den Monat Mai.

"Insbesondere die international hohen Kerninflationen sprechen dafür, dass die

Geldpolitik auf absehbare Zeit gestrafft bleibt - auch wenn ein Ende der

Leitzinserhöhungen wahrscheinlicher wird. Mit spürbar sinkenden Konditionen aber

sollten Kreditinteressenten und -interessentinnen vorerst nicht rechnen", sagt

Mirjam Mohr, Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG. Das

Bauzins-Trendbarometer, für das Interhyp monatlich renommierte Zinsexpertinnen

und -experten befragt, kommt zu einem ähnlichen Schluss. Am wahrscheinlichsten

sind auf absehbare Zeit schwankende Konditionen. Von einer Zinswende kann auch

im Mai 2023 noch keine Rede sein.



Die amerikanische Notenbank Fed hat Anfang Mai wie erwartet die Leitzinsen um

0,25 Prozent auf eine Spanne zwischen 5 und 5,25 Prozent erhöht. Auch die EZB

erhöhte die Leitzinsen bei der Maisitzung wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf

3,75 Prozent. Während bei der amerikanischen Notenbank nun eine Zinspause als

wahrscheinlich gilt, stehen bei der europäischen Zentralbank voraussichtlich

weitere Zinsschritte aus. Denn: Die Inflationswelle hat ihren Höhepunkt

wahrscheinlich überschritten. Allerdings geht die Teuerung vielerorts nur

langsam zurück. In Deutschland betrug sie etwa im April 7,2 Prozent. Die

Kerninflation hingegen lässt noch immer nicht spürbar nach.