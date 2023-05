Yili meldet ein Umsatzwachstum von 11,37 % auf RMB 123,2 Milliarden im GJ2022 und fördert nachhaltiges Wachstum der globalen Industriekette

HUHHOT, China, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 27. April veröffentlichte die Yili Group ihren Jahresbericht für 2022. Dem Bericht zufolge erreichten der Gesamtumsatz und der Nettogewinn von Yili RMB 123,171 Milliarden ($17,8 Milliarden) und RMB 9,431 Milliarden ($1,36 Milliarden), was einem Anstieg von 11,37 % bzw. 8,34 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sowohl der Gesamtumsatz als auch der Nettogewinn von Yili erreichten im GJ2022 neue Rekordhöhen und führten die asiatische Milchindustrie weiter an.

Der Bericht für das erste Quartal 2023, der am selben Tag veröffentlicht wurde, zeigt, dass Yili die Erholung der Branche durch stetiges Wachstum weiter anführt. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gesamtumsatz von RMB 33,441 Milliarden ($4,83 Milliarden) und einen Nettogewinn von RMB 3,615 Milliarden ($0,52 Milliarden), was einem Wachstum von 7,71 % bzw. 2,73 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.