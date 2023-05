Star wird am 10. Mai 2023 um 12:30 Uhr EST von Anoop Brar, Interim-CEO, vertreten und wird sich darauf konzentrieren, die bestehende Inflight Monitoring System (ISMS)-Technologie von Star zu präsentieren sowie weitere Innovationen vorzustellen, die das Unternehmen entwickelt hat. Star bietet ein komplettes Ökosystem von Hardware-, Software- und Analyselösungen, mit denen Flugdaten in Echtzeit an den Boden übertragen werden können, um die Vernetzung der Maschinen zu ermöglichen, dem Bodenpersonal einen virtuellen Einblick in das Flugzeug zu geben und so die Sicherheit zu erhöhen, den Betrieb zu optimieren und die Wartungskosten zu senken.

Führungskräfte und Entscheidungsträger werden ihr Unternehmen live via Zoom auf dem IIF präsentieren. Die Teilnehmer können nach den Präsentationen per Chat Fragen stellen und erhalten direkt Antworten.

Brampton, Ontario, 4. Mai 2023 – Star Navigation Systems Group Ltd. (CSE:SNA), (OTCMKTS: SNAVF), (FWB:S3O) („Star“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es am 10. Mai 2023 auf dem 7. Internationalen Investitionsforum („IIF“) präsentieren wird. Zwanzig Unternehmen werden sich auf diesem Forum präsentieren und Investoren, Medienvertretern und allen Interessierten Informationen aus erster Hand bieten. Auch Star wird die Gelegenheit zum direkten Investorenkontakt nutzen.

Star Navigation kündigt seine Teilnahme am 7. Internationalen Investitionsforum (IIF) an, das am 10. Mai 2023 stattfinden wird

