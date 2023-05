INERATEC und Zenith arbeiten an einer kommerziellen PtL-Anlage im Hafen von Amsterdam / Die Partner planen den Bau einer Power-to-Liquid-Anlage mit einer Kapazität von bis zu 35.000 Tonnen pro Jahr (FOTO)

Amsterdam, Niederlande / Karlsruhe, Deutschland (ots) - INERATEC, ein führender

Anbieter von nachhaltigen E-Fuel-Lösungen, hat mit Zenith Energy Terminals eine

Absichtserklärung für den Bau einer Power-to-Liquid-Anlage im Hafen von

Amsterdam unterzeichnet. Die Unterzeichnung fand im Rahmen einer

Delegationsreise in die Niederlande mit dem baden-württembergischen

Wirtschaftsministerium statt.



Die PtL-Anlage soll bis zu 35.000 Tonnen E-Fuels pro Jahr produzieren, die aus

lokal erzeugtem und importiertem grünem Wasserstoff und bis zu 100.000 Tonnen

CO2, das aus der niederländischen Industrie gewonnen wird, hergestellt werden.

Das CO2 wird als wichtiger Ausgangsstoff für den INERATEC-Prozess verwendet.





Die nachhaltigen E-Fuels, die INERATEC in Amsterdam produzieren wird, sollen zurErreichung einer Kreislaufwirtschaft und zur Reduzierung vonTreibhausgasemissionen in den Niederlanden beitragen. INERATEC plant, dieE-Fuels am Produktionsstandort aufzubereiten und das nachhaltige Kerosin, densauberen Diesel sowie CO2-neutrales Benzin und ab 2027 direkt an Kunden in denBereichen Schifffahrt, Luftfahrt und Straßentransport zu liefern.Der Hafen von Amsterdam wurde aufgrund seiner strategischen Lage in Europa undseiner guten Anbindung an wichtige Infrastrukturen als bevorzugter Standort fürdie Anlage gewählt. Der Hafen von Amsterdam legt großen Wert aufverantwortungsvolle Geschäftspraktiken und Kreislaufwirtschaftsprinzipien, umseine Position als nachhaltiger Energiehafen weiter zu stärken. Unterstütztdurch solche Bemühungen bietet der Hafen von Amsterdam den perfekten Rahmen füreine innovative Anlageninstallation."Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt hin zu unserem gemeinsamen Ziel, einenachhaltigere Zukunft zu schaffen", sagte Philipp Engelkamp, CCO von INERATEC."Die Kombination unserer Kompetenzen wird es uns ermöglichen, E-Fuels in großemMaßstab zu produzieren und einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung vonCO2-Emissionen zu leisten. Nicht nur am Produktionsstandort, sondern weltweit.""Wir freuen uns, mit INERATEC zusammenzuarbeiten und ihnen einen Sprungbrett fürihre E-Fuel-Produktion zu bieten. Zenith Energy's Amsterdam Terminal ist einperfekter Partner und wir freuen uns, INERATEC Zugang zu erfahrenenEnergiehandling-Operationen, starken Lieferketten und wichtigenLogistikdienstleistungen zu bieten", so Jeff Armstrong, CEO at Zenith EnergyTerminals."Der Port of Amsterdam ist sehr über die Pläne, die von Zenith Energy Terminalsund INERATEC vorgelegt wurden", sagte Koen Overtoom, CEO des Hafens vonAmsterdam. "Diese Entwicklung steht in engem Einklang mit unseren strategischenZielen und unterstreicht die starke Wettbewerbsposition des Amsterdamer Hafensals Drehscheibe für nachhaltige Kraftstoffe. Zenith und INERATEC stehen an derSpitze der Entwicklung, und wir unterstützen solche Initiativen sehr gerne."Pressekontakt:INERATEC GmbHIsabel Fisch+ 49 1621852663mailto:isabel.fisch@ineratec.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/161134/5501512OTS: INERATEC GmbH