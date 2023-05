S&P 500 - Korrektur durch?

In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis in den Bereich von 4.100/4.110 Punkten zu rechnen, wo aktuell auch der 10er-EMA verläuft. Dann kommt es darauf an, ob der S&P 500 den 10er-EMA nachhaltig durchbrechen kann oder direkt wieder nach unten abdreht. Rutscht der S&P 500 unter die Unterstützung bei 4.060 Punkten, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis 4.060 Punkte zu rechnen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer