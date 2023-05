BYM600 von BENY verbessert die Energiegewinnung in Polen

WENZHOU, China, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- China-BENY, ein globaler Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, hat angekündigt, dass es sein Balkon-Solar-Mikro-Wechselrichtersystem in Polen zum ersten Mal auf der Green Power am Stand in Pavilion 8A, Nr. 5, vom 16. bis 18. Mai präsentieren wird.

Europa befindet sich auf dem Weg von Megawatt zu Terawatt, und der PV-Zubau in Polen macht Fortschritte. Die Genehmigungsverfahren für Solarprojekte wurden vereinfacht, da Europa ein Maßnahmenpaket auf den Weg bringt, um seine Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen zu beenden. Es macht Balkonprojekte, die wirtschaftliche Solaranlage zu einem beliebten Trend. Single-In Mikro-Wechselrichter von BENY sind speziell für kleine Solaranlagen konzipiert. Der BYM600-Core-Control-Chip ist für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet und kann eine Volllastleistung bei 50 °C~55 °C garantieren und erreicht auch bei 70 °C noch 60 % Leistung. Das IP67-Gehäuse (NEMA 6) ermöglicht die Anpassung an komplexe Außenbedingungen. Die Produkte wurden strengen Alterungs- und Qualitätszuverlässigkeitstests unterzogen, mit einer durchschnittlichen störungsfreien Zeit von ≥ 30 Jahren und einer maximalen Garantie von 25 Jahren.

BENY ist bestrebt, die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt des Produktdesigns zu stellen, und stellt seine neuesten Innovationen in den Bereichen Solarenergie, Elektrofahrzeuge und nachhaltiges Leben vor. BENY lädt Sie herzlich ein, unsere PV+ Sicherheitslösungen kennenzulernen, die neuesten Innovationen zu entdecken, von Branchenexperten zu lernen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Helfen Sie uns, die kohlenstofffreie Ökologie und die globale Energiewende zu unterstützen.

Informationen zu BENY:

BENY New Energy wurde 2011 gegründet und ist ein sehr erfahrenes und innovatives Unternehmen im Bereich der Herstellung von Schutzkomponenten. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Mehrwert für die gesamte solare Lieferkette und richtet sich an ein globales Publikum von Hausbesitzern, Unternehmen, Investoren in erneuerbare Energien und Stromerzeugern. Basierend auf seiner umfangreichen 30-jährigen Geschichte der Leistungselektronik-Technologie verfügt BENYs EV-Ladegerät-Geschäft über einen reichen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und Verwaltung von zuverlässigen und langlebigen Produkten. Die integrierten Ladelösungen des Unternehmens bieten erstklassige Effizienz, überlegene Schutzfunktionen und eine Reihe anderer benutzerfreundlicher innovativer Technologien. Weitere Informationen finden Sie unter www.beny.com.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bym600-von-beny-verbessert-die-energiegewinnung-in-polen-301816395.html