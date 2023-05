EZB-Leitzinserhöhung nimmt den Bürgen die Verunsicherung nicht

Straubing (ots) - Hätte die EZB den nächsten Zinsschritt ausgesetzt, hätte sie jedoch noch größere Verwerfungen riskiert, weil der Verdacht aufgekommen wäre, mit der Stabilität des Geldsektors sei es nicht so weit her. Also sind die Frankfurter dem Beispiel der US-Kollegen von der Fed gefolgt und haben sich mit einem Zinsschrittchen von 0,25 Prozentpunkten begnügt. Dass das ausreicht, um die noch immer hohe Inflation einzudämmen, ist zweifelhaft. Dazu muss nicht zuletzt die Politik einen Beitrag leisten. Doch tut sie eher das Gegenteil. Während die Gewerkschaften historische Tarifabschlüsse erstreiken, lässt sich die Ampel einiges einfallen, um die Bürger zusätzlich zu belasten. (...)

