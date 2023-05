Alphyn Biologics berichtet über positive pädiatrische Ergebnisse der Phase-IIa-Studie zur atopischen Dermatitis

ANNAPOLIS, Maryland, und MÁLAGA, Spanien, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics, ein im Bereich klinischer Studien tätiges Dermatologieunternehmen, das erstklassige Multi-Target-Therapeutika entwickelt, gab heute auf dem 22. Kongress der European Society for Pediatric Dermatology (ESPD) positive Ergebnisse aus der pädiatrischen Population bekannt, die an seiner klinischen Phase-IIa-Studie mit AB-101a, einem neuartigen Kandidaten für die topische Behandlung von leichter bis mäßiger atopischer Dermatitis (AD), teilgenommen hat. In der ersten Studie dieser Art wurden alle primären und sekundären Wirksamkeitsendpunkte in der pädiatrischen Population ab 2 Jahren mit hoher Sicherheit und minimalen Nebenwirkungen erreicht.

Studie erreicht alle primären und sekundären Endpunkte in der pädiatrischen Population ab 2 Jahren

AB-101a befindet sich in der Entwicklung, um die immunologischen und bakteriellen Komponenten der atopischen Dermatitis auf einzigartige Weise zu behandeln, mit einem Sicherheitsprofil, das eine langfristige, kontinuierliche Anwendung unterstützt. Im Januar meldete Alphyn positive Ergebnisse der ersten Kohorte seiner Phase-IIa-Studie. Eine zweite Kohorte von AD-Patienten, in der die Auswirkungen von AB-101a auf die bakteriellen Komplikationen der atopischen Dermatitis untersucht werden, ist noch nicht abgeschlossen.

„Wir sind mit den heute bekannt gegebenen pädiatrischen Ergebnissen sehr zufrieden", so Neal Koller, CEO von Alphyn. „Die Verbesserungen, die diese Kinder in Bezug auf den Schweregrad der Krankheit und die Symptome erfahren haben, sind ganz besonders bemerkenswert. Atopische Dermatitis kann eine lebenslange chronische Krankheit sein, und es werden Alternativen für eine langfristige kontinuierliche Therapie benötigt."

Die randomisierte, doppelblinde Phase-IIa-Studie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von AB-101a mit der ersten Kohorte von 41 Patienten im Alter von 2 Jahren bis ins Erwachsenenalter im Vergleich zu einer Placebokontrollgruppe. Die heute veröffentlichten pädiatrischen Daten aus der ersten Kohorte zeigen, dass alle primären Wirksamkeitsendpunkte erreicht wurden, einschließlich einer Verringerung der Schwere der Erkrankung, die durch den Investigator-Global-Assessment (IGA)-Score angezeigt wird, sowie eine hohe Sicherheit und minimale Nebenwirkungen. Die sekundären Endpunkte, nämlich die Verbesserung des Eczema Area and Severity Index (EASI), die sofortige und langfristige Juckreizreduktion und die Verbesserung der Body Surface Area (BSA), wurden ebenfalls in allen pädiatrischen Altersgruppen erreicht. Die pädiatrischen Ergebnisse sind in einem Poster (P198) der ESPD aufgeführt.

Alphyn entwickelt AB-101a als erstes Therapeutikum für atopische Dermatitis, das die Komponente des Immunsystems und die bakteriellen Komplikationen der Krankheit behandelt, einschließlich jener, die häufig mit Staphylokokken ( Staphylococcus aureus ) und methicillinresistenten Staphylokokken ( MRSA ) in Verbindung gebracht werden. Basierend auf den positiven Studienergebnissen beabsichtigt Alphyn, eine multinationale Phase-IIb-Studie mit Standorten in den Vereinigten Staaten, in Europa, Kanada und Australien einzuleiten.

INFORMATIONEN ZU ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics ist ein im Bereich klinischer Studien tätiges Dermatologieunternehmen, das auf der Grundlage seiner AB-101-Plattform erstklassige Multi-Target-Therapeutika für schwere und weit verbreitete Hauterkrankungen entwickelt. Sein führender Produktkandidat, AB-101a, wird als topische Behandlung von atopischer Dermatitis (AD), der häufigsten Form von Ekzemen, entwickelt. AB-101a hat ein starkes Sicherheitsprofil gezeigt und befindet sich in der Entwicklung, um auf einzigartige Weise auf das Immunsystem und die bakteriellen Komponenten von AD abzuzielen, wodurch es ideal für die Behandlung von AD und AD mit Sekundärinfektionen ist. Die AB-101-Plattform von Alphyn verfügt über mehrere bioaktive Substanzen und damit über mehrere Wirkmechanismen, die eine robuste Pipeline von dermatologischen Therapeutika unterstützen, die potenzielle Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und Marktzulassung haben. Alphyn hat seinen Sitz in Annapolis, Maryland, und Cincinnati, Ohio, sowie eine hundertprozentige australische Tochtergesellschaft. Das Unternehmen nahm seine Tätigkeit im Jahr 2020 auf und hat rund 6,9 Millionen US-Dollar aufgebracht.

