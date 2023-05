Klimaschutz in der Luftfahrt Quote allein reicht nicht / Markthochlauf erneuerbarer Treibstoffe

Berlin (ots) - Um die Klimaziele im Flugverkehr erreichen zu können, ist der

Einsatz erneuerbarer Treibstoffe unumgänglich. Solche Sustainable Aviation Fuels

(SAF) sollen in den kommenden Jahren das fossile Kerosin zunehmend ersetzen.

Doch damit diese Treibstoffe künftig auch in ausreichenden Mengen zur Verfügung

stehen, sind jetzt wichtige politischen Weichenstellungen nötig. Darauf weisen

die Verbände aireg und en2x hin.



"Es gibt noch sehr viele ungeklärte Fragen hinsichtlich der Regulierung grüner

Treibstoffe. Das verzögert oder verhindert noch größere Investitionen", sagte

Prof. Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer beim en2x - Wirtschaftsverband

Fuels und Energie, auf der aireg Sustainable Aviation Fuels Conference 2023 in

Berlin. "Erneuerbare Treibstoffe ebnen den Weg für die Luftfahrt zum Ziel Net

Zero in 2050", betont auch Melanie Form, Mitglied des Vorstandes von aireg.

"Daher sollte die Politik auch die Möglichkeit der Einführung von Incentives,

wie es sie in den USA gibt, nicht vernachlässigen. Dies muss bei der

Überarbeitung der gesetzlichen Vorgaben in den kommenden Jahren beachtet werden,

um den 100-prozentigen Ersatz des fossilen Kerosins in 2050 zu erreichen."