SINOPEC beginnt mit dem Abteufen des tiefsten Öl- und Gasbohrloches Asiens im Tarimbecken

PEKING, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „SINOPEC") hat am 1. Mai mit den Bohrungen des Projekts Deep Earth 1-Yuejin 3-3XC Well („das Bohrloch") im Tarimbecken des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang begonnen. Mit einer geplanten Tiefe von 9.472 Metern wird es die tiefste Öl- und Gasbohrung in Asien sein und einen Meilenstein in Chinas ultratiefer Öl- und Gasexploration darstellen, die nunmehr über weltweit führende technologische und ausrüstungstechnische Kapazitäten verfügt.

Das Bohrloch befindet sich im Bezirk Shaya der Präfektur Aksu am Rande der Taklamakan-Wüste und hat die stratigrafische Versiegelung der oberen 1.500 Meter in nur vier bis fünf Tagen abgeschlossen. Die von der SINOPEC Oilfield Service Corporation durchgeführte Bohrung wird voraussichtlich in 21 Tagen die kohlenstoffhaltigen Schichten erreichen, was einen neuen Rekord in der Region darstellen wird.