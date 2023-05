Dubai Industrial City unterzeichnet wichtige strategische Partnerschaften mit MoIAT, MOCCAE, EDB und Dubais DET zur Förderung und zum Wachstum des verarbeitenden Gewerbes in den VAE

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



- Ein mehrgleisiger, agiler und kooperativer Ansatz wird internationale

Hersteller anziehen, um das industrielle Ökosystem der VAE und Dubais zu

stärken.

- VVIPs nehmen am Start der #MakeBrilliance-Kampagne teil, die auf die Operation

300bn, 'Make it in the Emirates', die nationale Strategie für

Ernährungssicherheit 2051, UAE Net Zero by 2050 und die Dubai Economic Agenda

'D33' abgestimmt ist, um das Wachstum und die Marktchancen des regionalen

Industriesektors zu fördern.

- Emirates Development Bank (EDB) stellt 1 Milliarde AED für die Kunden der

Dubai Industrial City zur Verfügung



Dubai Industrial City, ein Mitglied der TECOM Group PJSC, unterzeichnete drei

wichtige strategische Partnerschaften mit dem Ministerium für Industrie und

Hochtechnologie (MoIAT), dem Ministerium für Klimawandel und Umwelt (MOCCAE),

der Emirates Development Bank (EDB) und dem Department of Economy and Tourism

(DET) von Dubai, um das Wachstum der verarbeitenden Industrie in den VAE zu

fördern und damit die Position der VAE als nachhaltiges, attraktives globales

Industriezentrum zu stärken.