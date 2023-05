Erfolgreicher Abschluss der AWE2023 mit Panoramablick auf das intelligente Leben der Zukunft

Die Einführung von 5G und die kontinuierliche Innovation der KI-Technologie haben der Entwicklung des Smart Home neuen Schwung verliehen. Spitzenunternehmen haben intelligente Lösungen in das städtische Leben integriert und brachten Beispiele wie intelligente Konferenzen, intelligente Hotels und intelligente Gesundheitsversorgung zur AWE2023. Haier stellte seine Smart Home Brain-Plattform vor, die nahtlose, umfassende Smart Home-Dienste bietet und ein personalisiertes, intelligentes Lebenserlebnis auf der Grundlage des kompletten Markenlayouts und umfassender Szenarien präsentiert. Huawei stellte auf der AWE seinen HarmonyOS-gestützten Whole House Smart Space 3.0 vor, der eine intelligente Verbindung zwischen Menschen, Fahrzeugen und Häusern herstellt.

Die 13 Ausstellungshallen der AWE2023 im Shanghai New International Expo Centre mit einer Fläche von 150.000 Quadratmetern haben mehr als tausend Aussteller angezogen, darunter die meisten weltbekannten Unternehmen der Haushaltsgeräte-, Unterhaltungselektronik- und Internetbranche sowie Lieferanten von Kernkomponenten. Die Medien im In- und Ausland haben über AWE2023 berichtet, darunter China Central Television (CCTV), people.cn, Xinhua Net, TV TOKYO, Fuji Television Network, Kyodo News sowie CRI Online-Kanäle auf Englisch, Deutsch, Japanisch und Koreanisch. Die Zahl der Besuche auf der AWE2023 erreichte 350.000, wobei die Zahl der Besucher aus Übersee gegenüber der letzten AWE deutlich anstieg und einen historischen Höchststand erreichte.

SHANGHAI, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 30. April 2023 wurde die AWE2023 im Shanghai New International Expo Centre erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto „Smartize the Future" präsentierte die viertägige AWE2023 den globalen Verbrauchern einen Panoramablick auf das smarte Leben der Zukunft mit den neuesten Innovationen in Bereichen wie Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Smart Home, digitale 3C-Produkte, intelligente Unterhaltung, IoT, KI, tragbare Geräte, VR/AR, intelligente vernetzte Fahrzeuge und Robotik.

