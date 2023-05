St-Georges Eco-Mining Corp. - Technischer Bericht über die Lithiumhydroxid-Produktionsanlage

St-Georges Metallurgy - Lithiumhydroxid-Verfahren

WSP Engineering hat die metallurgische Modellierung und die Massenbilanzen für den Lithiumprozess abgeschlossen. Der Bericht über die metallurgische Modellierung umfasst alle Wechselwirkungen zwischen Gasen, Elementen in den zu behandelnden Flüssigkeiten und die Bewertung der Elemente, die in Produkte umgewandelt werden. Die Studie deckt detailliert alle endothermen und exothermen Reaktionen ab und ermöglicht so eine optimale Ausrüstungs- und Anlagenplanung. Die Sorge um Verschleiß, Korrosionsbeständigkeit und Ersatzteilplanung ist ebenfalls Teil der unabhängigen Überprüfung der Bemühungen des Unternehmens. Zur Optimierung der Anlagenautomatisierung wird sich das Unternehmen bemühen, die vollständige Sensorintegration zu bewerten.

Die nächste Phase wird beginnen, sobald die Produktions- und Betriebsvereinbarungen mit den strategischen Lieferanten der verschiedenen technologischen Bereiche des Prozesses abgeschlossen sind. Diese Phase wird dazu beitragen, den Betriebsaufwand und den Investitionsaufwand für die verschiedenen in Betracht gezogenen Szenarien abzuschätzen und zu bestimmen, einschließlich des Recyclings von Lithium-Ionen-Batterien und des Spodumen-Hartgesteins. Das Unternehmen plant, kanadische Ressourcen aus Quebec und Ontario zu verwenden. Anderes Material aus Übersee wird derzeit von den vom Unternehmen beauftragten Labors geprüft und in Pilotversuchen getestet.

Die Arbeiten sind zur Evaluierung an mehreren Standorten in Quebec und Ontario geplant. Diese Standorte wurden in die engere Wahl gezogen, um die Infrastruktur zu berücksichtigen und den Transport zu optimieren.

„(...) Diese Studien haben uns unschätzbare Zeit und Geld gespart und es uns ermöglicht, den Prozess drastisch zu beschleunigen (...) die nächsten Arbeitsphasen werden auf geschäftlichen Entscheidungen für die Größe und die Betriebskosten der einzelnen Standorte basieren. Damit soll das optimale Gleichgewicht von Standort und Strategie für den aktuellen und zukünftigen Betrieb im Hinblick auf Ressourcen und Batterierecycling erreicht werden (...) Dies ist ein wichtiger Moment für uns, da alles zusammenkommt (...) hinter den Kulissen wird eine Menge Detailarbeit geleistet, auch wenn es nicht viele aufregende Ankündigungen gibt (...)“, sagte Enrico Di Cesare, CEO von EVSX und St-Georges Metallurgy.